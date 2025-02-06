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Украинцы боятся роста цен больше, чем оккупации территорий - опрос

Cергей Мельник — 6 февраля, 16:08
Украинцы боятся роста цен больше, чем оккупации территорий - опрос
Getty Images

Украинцы считают, что рост цен и экономический кризис являются самыми большими проблемами страны в следующие 12 месяцев.

Об этом говорится в исследовании социологической группы "Рейтинг".

Соцгруппа "Рейтинг"

Основными угрозами для украинцев, согласно опросу, является рост цен. Об этом сообщило 33% респондентов, экономический кризис беспокоит 32% респондентов.

Меньше опрошенных боятся усиления обстрелов - 27% и дальнейшей оккупации территорий - 25%.

Основные ухудшения украинцы замечают в экономической и политической ситуации: 80% и 62% соответственно.

Исследование было проведено в ноябре - декабре 2024 года. Было опрошено 5600 украинцев всех областей кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Напомним:

Почти 80% населения и 76% бизнеса считают коррупцию в Украине второй среди главных проблем. На первом месте - вооруженная агрессия России.

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Украинцы боятся роста цен больше, чем оккупации территорий - опрос
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