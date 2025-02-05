ЄС готує відповідь на мита Трампа: під ударом американські технологічні гіганти

Євросоюз може ввести обмеження проти великих технокомпаній з Кремнієвої долини, якщо Дональд Трамп вирішить запровадити мита на європейські товари. Це може поширити торговий конфлікт і на сферу послуг.

Про це пише Financial Times.

ЄС розглядає можливість застосування механізму, створеного ще під час першого президентського терміну Трампа. Він дозволяє вводити обмеження на торгівлю послугами у відповідь на мита, що використовуються для політичного тиску.

Закон про взаємне визнання (ACI), який діє з 2023 року, відкриває широкий вибір заходів. Зокрема, Євросоюз може позбавити американські компанії захисту їхніх інтелектуальних прав, наприклад, заборонити завантаження програм та доступ до стрімінгових сервісів.

Зазначається, що також можливе блокування інвестицій і обмеження доступу до європейського ринку для банків, страхових та фінансових компаній США.

Попри це, деякі країни ЄС не впевнені, чи варто розширювати торгову суперечку на нові сфери. Дипломати побоюються економічних ризиків, особливо на тлі слабкого зростання.

Міністри торгівлі країн ЄС 4 лютого зустрілися у Варшаві, щоб обговорити загрозу американських мит. Більшість висловилася за жорсткі заходи у відповідь. Єврокомісар із торгівлі Марош Шефчович заявив, що ЄС не прагне конфлікту, але готовий до жорсткої відповіді. Він також зазначив, що блок має великий дефіцит у торгівлі зі США у сфері послуг, хоча в торгівлі товарами спостерігається профіцит.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп заявив про наміри накласти мита на продукцію із країн ЄС.

Президент США Дональд Трамп повторив заклик до Європейського Союзу купувати більше американської нафти і газу, якщо ЄС хоче уникнути нових тарифів.