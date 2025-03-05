Трамп: збільшення мит принесе США трильйони доларів і тисячі нових робочих місць
Президент США Дональд Трамп вважає, що мита, які будуть запроваджені проти ряду країн, принесуть значні фінансові надходження та створять багато нових робочих місць для американців.
Про це повідомив Дональд Трамп у промові перед конгресом.
"Ми отримаємо трильйони доларів і створимо небачену кількість робочих місць", – сказав президент США.
За його словами, ці заходи є відповіддю на подібні дії інших країн, і тепер черга США на такі кроки. Він підкреслив, що країни, які вводять мита або обмеження щодо американських товарів, тепер зіткнуться з такими ж заходами з боку США.
"Як вони нас обкладають митами, так і ми їх. Як вони вводять податок щодо нас, так і ми щодо них. Якщо вони застосовують нетарифні барʼєри, щоб не пустити нас на свій ринок, ми зробимо те ж саме, щоб не пустити їх на наш ринок, – зазначив президент США.
Він додав, що Китай, Індія та Європейський Союз мають готуватися до введення нових мит з боку США, що набудуть чинності 2 квітня цього року.
Нагадаємо:
Президент США Дональд Трамп ввів 25% тарифи на більшу частину канадського і мексиканського імпорту і подвоїв існуючі 10% мита на імпорт з Китаю до 20%, що вплине на річний обсяг імпорту в розмірі приблизно $1,5 трлн.