Трамп: увеличение пошлин принесет США триллионы долларов и тысячи новых рабочих мест

Президент США Дональд Трамп считает, что пошлины, которые будут введены против ряда стран, принесут значительные финансовые поступления и создадут много новых рабочих мест для американцев.

Об этом сообщил Дональд Трамп в речи перед конгрессом.

"Мы получим триллионы долларов и создадим невиданное количество рабочих мест", - сказал президент США.

По его словам, эти меры являются ответом на подобные действия других стран, и теперь очередь США на такие шаги. Он подчеркнул, что страны, которые вводят пошлины или ограничения в отношении американских товаров, теперь столкнутся с такими же мерами со стороны США.

"Как они нас облагают пошлинами, так и мы их. Как они вводят налог в отношении нас, так и мы в отношении них. Если они применяют нетарифные барьеры, чтобы не пустить нас на свой рынок, мы сделаем то же самое, чтобы не пустить их на наш рынок, - отметил президент США.

Он добавил, что Китай, Индия и Европейский Союз должны готовиться к введению новых пошлин со стороны США, которые вступят в силу 2 апреля этого года.

Напомним:

Президент США Дональд Трамп ввел 25% тарифы на большую часть канадского и мексиканского импорта и удвоил существующие 10% пошлины на импорт из Китая до 20%, что повлияет на годовой объем импорта в размере примерно $1,5 трлн.