Торік нардепи збільшили свої доходи на понад 7 мільярдів гривень – дослідження

Сукупний дохід 387 народних депутатів за 2024 рік становив 7,1 млрд грн, що майже вдвічі більше, ніж у 2023 році, а середня зарплата зросла на 13%.

Такі дані наводить YouControl, проаналізувавши декларації нардепів за 2023–2024 роки.

Загальна сума грошових активів нардепів у 2024 році сягнула 14,8 млрд грн, що на 3 млрд більше ніж у 2023-му, підрахували аналітики R&D-центру YouControl.

Фахівці YouControl вивчили дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (Реєстр декларацій).

У підрахунку загальних сум доходу і грошових активів враховувались показники як самих народних депутатів, так і членів їхніх родин. Станом на 17.04.2025 року у Верховній Раді — 401 народний обранець. З них 11 парламентарів не мають оприлюднених декларацій за 2023-2024 рр. І ще 2 нардепи не оприлюднили декларації за 2024 рік.

Сукупний дохід 387 народних депутатів за 2024 рік становить 7,1 млрд грн, що майже в 2 рази більше, ніж вони отримали у 2023 році. У 268 парламентарів доходи зросли в порівнянні з 2023 роком. Середнє зростання доходів становить 28%.

Проте, як зауважують аналітики, розподіл нерівномірний: доходи деяких збільшились несуттєво, а деякі народні обранці навпаки збільшили статки в понад 10 разів. Найбільше за 2024 рік у % співвідношенні з 2023-м доходи збільшились у Вадима Столара (+94%), Ігоря Палиці (+87%) та Івана Чайківського (+87%).

Середня річна зарплата нардепів у 2024 році становила близько 747 тис грн, що на 13% більше ніж їхня середня зарплата у 2023 році.

У 2024-му у 153 депутатів заробітна плата становить 50% і вище від загальної суми доходу, з них 43 депутати, у яких дохід складається виключно із зарплати.

Найбільшу зарплату у 2024 році у 1,6 млн грн задекларував член фракції "Слуга Народу" Анатолій Остапенко – вона зросла більш ніж вдвічі в порівнянні з 2023 роком.

Загальна сума грошових активів народних депутатів України 9 скликання у 2024 році становила 14,8 млрд грн, що на 3 млрд грн більше ніж задекларували парламентарі у 2023 році.

За даними дослідників, понад 36% (5,4 млрд грн) від цієї суми припадає на грошові активи Петра Порошенка. Відтак, і сукупна сума таких активів є найбільшою серед усіх фракцій і груп у "Європейської Солідарності".

Друге місце за розміром грошових активів посідає фракція "Слуга Народу" в 2,16 млрд грн. Найбільші суми грошових активів серед членів цієї фракції задекларували Олександр Сова (245,1 млн грн) та Олег Семінський (162,4 млн грн).

Сукупна сума грошових активів членів групи "Відновлення України" у 2024 році складає майже 2 млрд грн. Понад 50% від цієї суми становлять грошові активи Вадима Столара.

Члени депутатської групи "Платформа за життя та мир" у 2024 році задекларували 1,6 млрд грн. Найбільші суми у Григорія Суркіса (631,7 млн грн) та Віталія Борта (397,2 млн грн).

Загальна сума грошових активів нардепів з групи "Партія "За майбутнє" у 2024 році становила майже 1,3 млрд грн. Таких активів на найбільшу суму вказали у своїх деклараціях Степан Івахів (650,9 млн грн) та Олександр Герега (269,8 млн грн). Останній є ключовою особою корпоративної групи "Епіцентр".

Сукупна сума кожної з інших фракцій та груп у Верховній Раді 9 скликання становить менше 1 млрд грн. Найменше грошових активів (124 млн грн) задекларували члени фракції "ГОЛОС".

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що в Україні залишилось лише двоє мільярдерів. Так, у 2023 році на першому місці був Рінат Ахметов (СКМ) зі статками 6,59 млрд дол - порівняно з 2022 роком вони впали на 43%. Другу сходинку в рейтингу посідав Віктор Пінчук (EastOne) зі статками в 1,72 млрд дол, які знизились порівняно з попереднім роком на 34%.