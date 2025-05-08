В прошлом году нардепы увеличили свои доходы более чем на 7,7 миллиарда гривен - исследование

Совокупный доход 387 народных депутатов за 2024 год составил 7,1 млрд грн, что почти вдвое больше, чем в 2023 году, а средняя зарплата выросла на 13%.

Такие данные приводит YouControl, проанализировав декларации нардепов за 2023-2024 годы.

Общая сумма денежных активов нардепов в 2024 году достигла 14,8 млрд грн, что на 3 млрд больше чем в 2023-м, подсчитали аналитики R&D-центра YouControl.

Специалисты YouControl изучили данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления (Реестр деклараций).

В подсчете общих сумм дохода и денежных активов учитывались показатели как самих народных депутатов, так и членов их семей. По состоянию на 17.04.2025 года в Верховной Раде - 401 народный избранник. Из них 11 парламентариев не имеют обнародованных деклараций за 2023-2024 гг. И еще 2 нардепа не обнародовали декларации за 2024 год.

Совокупный доход 387 народных депутатов за 2024 год составляет 7,1 млрд грн, что почти в 2 раза больше, чем они получили в 2023 году. У 268 парламентариев доходы выросли по сравнению с 2023 годом. Средний рост доходов составляет 28%.

Однако, как отмечают аналитики, распределение неравномерное: доходы некоторых увеличились несущественно, а некоторые народные избранники наоборот увеличили состояние более чем в 10 раз. Больше всего за 2024 год в % соотношении с 2023-м доходы увеличились у Вадима Столара (+94%), Игоря Палицы (+87%) и Ивана Чайкивского (+87%).

Средняя годовая зарплата нардепов в 2024 году составила около 747 тыс грн, что на 13% больше чем их средняя зарплата в 2023 году.

В 2024-м у 153 депутатов заработная плата составляет 50% и выше от общей суммы дохода, из них 43 депутата, у которых доход состоит исключительно из зарплаты.

Самую большую зарплату в 2024 году в 1,6 млн грн задекларировал член фракции "Слуга народа" Анатолий Остапенко - она выросла более чем вдвое по сравнению с 2023 годом.

Общая сумма денежных активов народных депутатов Украины 9 созыва в 2024 году составила 14,8 млрд грн, что на 3 млрд грн больше чем задекларировали парламентарии в 2023 году.

По данным исследователей, более 36% (5,4 млрд грн) от этой суммы приходится на денежные активы Петра Порошенко. Следовательно, и совокупная сумма таких активов является наибольшей среди всех фракций и групп у "Европейской Солидарности".

Второе место по размеру денежных активов занимает фракция "Слуга народа" в 2,16 млрд грн. Наибольшие суммы денежных активов среди членов этой фракции задекларировали Александр Сова (245,1 млн грн) и Олег Семинский (162,4 млн грн).

Совокупная сумма денежных активов членов группы "Восстановление Украины" в 2024 году составляет почти 2 млрд грн. Более 50% от этой суммы составляют денежные активы Вадима Столара.

Члены депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" в 2024 году задекларировали 1,6 млрд грн. Наибольшие суммы у Григория Суркиса (631,7 млн грн) и Виталия Борта (397,2 млн грн).

Общая сумма денежных активов нардепов из группы "Партия "За будущее" в 2024 году составила почти 1,3 млрд грн. Таких активов на наибольшую сумму указали в своих декларациях Степан Ивахив (650,9 млн грн) и Александр Герега (269,8 млн грн). Последний является ключевым лицом корпоративной группы "Эпицентр".

Совокупная сумма каждой из других фракций и групп в Верховной Раде 9 созыва составляет менее 1 млрд грн. Меньше всего денежных активов (124 млн грн) задекларировали члены фракции "ГОЛОС".

Напомним:

Ранее сообщалось, что в Украине осталось только двое миллиардеров. Так, в 2023 году на первом месте был Ринат Ахметов (СКМ) с состоянием 6,59 млрд долл - по сравнению с 2022 годом они упали на 43%. Вторую строчку в рейтинге занимал Виктор Пинчук (EastOne) с состоянием в 1,72 млрд долл, которые снизились по сравнению с предыдущим годом на 34%.