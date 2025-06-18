Перший проєкт із США: Україна готує конкурс на родовище літію

Україна веде підготовку до оголошення конкурсу на розробку літієвого родовища "Добра" в Кіровоградській області. Це може стати першим проєктом у межах співпраці зі США.

Про це пише віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

12 червня відбулося засідання Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції. За словами Юлії Свириденко, серед пріоритетних напрямів — підготовка до оголошення конкурсу на розробку літієвого родовища "Добра" у Кіровоградській області.

Свириденко стверджує, що до родовища проявили інтерес інвестори, а робоча група наразі опрацьовує відповідне звернення. Вона також повідомила, що "у разі дотримання всіх вимог законодавства" на наступному засіданні комісії може бути ухвалене рішення про початок конкурсу.

За словами міністерки, розробка родовища може зменшити ризики для стратегічних партнерів України в контексті "електрифікації та Зеленого переходу", а також інтегрувати Україну в глобальні ланцюги постачання критичних матеріалів.

Свириденко також припустила, що літієве родовище може стати пілотним проєктом для Американсько-українського фонду відбудови. Вона додала, що запуск конкурсів на умовах розподілу продукції є одним із зобов’язань України перед партнерами в межах Ukraine Facility.

Водночас віцепрем’єрка зазначила, що перед оголошенням конкурсу ще необхідно пройти низку протокольних процедур.

Нагадаємо:

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Уряд України готується відкрити тендери на розробку великого родовища літію в центральній Україні.