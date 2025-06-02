Український бізнес отримав третій патент у США на титанову технологію

Українська компанія "Велта", яка розробила повний цикл титанової переробки, отримала третій патент від Бюро патентів і товарних знаків США (USPTO) на інноваційну технологію Velta Ti Process.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що технологія дозволяє виробляти високоякісний діоксид титану (TiO₂) — сировину для титанового порошку та товарних продуктів на основі титану, заліза, кальцію й азоту.

Компанія володіє титановим родовищем у Новомиргороді (Кіровоградська обл.) та є єдиним приватним гравцем в Україні, який збудував видобувний комплекс "з нуля". За 15 років роботи "Велта" охопила 2% світового ринку титану та має партнерів у Європі й США.

Velta Holding US Inc., яка об'єднує низку проєктів групи, з 2020 року отримала три патенти в Україні та ще три — у США.

ТОВ "Велта Холдинг" належить 100% ТОВ "ВКФ "Велта"". Кінцевими бенефіціарами є три фізособи: Андрій Бродський (60%), Вадим Москаленко (20%) і Віталій Малахов (20%).

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