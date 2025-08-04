Судитимуть посадовицю банку за допомогу вивести 585 мільйонів "Укртатнафти"

Бюро економічної безпеки завершило досудове розслідування та скерувало до суду обвинувальний акт щодо заступниці начальника Департаменту валютного контролю одного з комерційних банків.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідством встановлено, що організована злочинна група вивела із рахунків товариства 585 млн грн в еквіваленті.

Як повідомляє БЕБ, у перший день повномасштабного вторгнення рф в Україну між ПАТ "Укртатнафта" та компанією-нерезидентом було укладено зовнішньоекономічний контракт на придбання нафти сирої. На виконання своїх зобов’язань за цим контрактом службові особи ПАТ "Укртатнафта" мали здійснити оплату на рахунки згадуваної компанії.

Однак, розуміючи, що в цей період фактичний імпорт сировини неможливий, вони підробили контракт та рахунки до нього ідентичні реальним документам, імітуючи закупівлю. Головною відмінністю була компанія, яка мала поставити сировину та, відповідно, отримати за це кошти, зазначили правоохоронці.

Своєю чергою, фігурантка сприяла приховуванню слідів кримінального правопорушення. Для цього вона проставила рукописні цифрові записи – дати на підробленому контракті та на попередніх рахунках (інвойсах) до нього, начебто такі документи Банк отримав до фактичного перерахування коштів на закордонний рахунок підконтрольної компанії. На їх підставі в адресу підконтрольного підприємства було перераховано 20 млн доларів США, повідомляє БЕБ.

Детективи БЕБ повідомили про підозру службовій особі Банку. Наразі обвинувальний акт щодо посадовиці скеровано до суду.

Нагадаємо:

У листопаді 2024 року у межах справи про розкрадання 5,8 млрд грн "Укртатнафти" повідомили про підозри екс-голові компанії Павлу Овчаренку та ще 8 підозрюваним.

Овчаренку скерували підозру поштою.

За даними ЕП, особисто було повідомлено про підозри:

Екс-голові компанії "Уелс Хаус" Олегу Моісеєву – підозрюють у завданні збитків на 984,545 млн грн.

Колишньому керівнику ТОВ "Нью Ойл" Андрію Шубі – сума збитків 733,352 млн грн.

Екс-голові компанії "Рагард" Олексію Мирошниченку – 237,333 млн гривень збитків.

Ще п’яти особам повідомлення про підозру направлені поштою за місцем реєстрації: екс-посадовцям "Укртатнафти" Андрію Пінчуку та Дарії Скакаліній, керівнику ТОВ "Гуд Ойл" Олександру Тонкошкуру, голові "Агрейн Трейдинг" Андрію Бартківу та керівнику компанії "Стрімз кепітел" Олександру Турченку.

В травні 2025 року ексголову правління "Укртатнафти" і п'ятьох його спільників оголосили у міжнародний розшук Інтерполу у справі про привласнення 5,8 млрд грн.