США та Україна створили спільний інвестиційний фонд: куди підуть гроші

23 травня в Україні офіційно стартував Американсько-український інвестиційний фонд.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Його запуск став можливим після обміну нотами між урядами двох країн та підписання двох угод про комерційне партнерство. Угоду уклали Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) та державна Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства (ДПП).

"Ми робимо черговий крок для зміцнення і поглиблення відносин із нашим стратегічним партнером", — заявила перша віцепрем’єр-міністерка, міністерка економіки Юлія Свириденко.

За її словами, документ враховує інтереси України та передбачає рівноправне управління фондом.

Фонд фінансуватиме проєкти у стратегічних секторах: видобуток природних ресурсів, нафта і газ, порти та інфраструктура. Крім цього, він сприятиме зв’язку українських компаній з міжнародними інвесторами, включно з DFC.

Фонд працюватиме без встановленого строку, але його результати переглядатимуть кожні 10 років.

Нагадаємо:

Міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США підписали угоду щодо мінералів.

Майбутній спільний інвестиційний фонд України та США матиме право інвестувати як у розробку родовищ корисних копалин, так і в інфраструктурні проєкти.