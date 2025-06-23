За підозрюваного в корупції в Мінрегіоні Володіна внесли заставу

За колишнього держсекретаря Міністерства розвитку громад та територій Василя Володіна, якого підозрюють у корупції, внесли заставу.

Про це повідомили джерела УП.

"За одного з підозрюваних у справі колишніх посадовців Мінрегіону внесено заставу у повному обсязі, який визначений ухвалою слідчого судді ВАКС", – сказала в коментарі УП речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис.

Джерело УП підтвердило, що заставу внесли за Василя Володіна.

Нагадаємо:

САП та НАБУ заявили, що викрили корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави, яка могла призвести до заподіяння державі понад 1 млрд грн збитків.

12 та 13 червня детективи НАБУ за погодженням із прокурором САП повідомили про підозру в замаху на зловживання службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі 5 особам, серед них був колишній державний секретар Мінрегіону Василь Володін.

17 червня Володін опинився під арештом. Його взяли під варту на 60 днів, до 17 серпня з альтернативою внесення застави у розмірі 20 млн грн.