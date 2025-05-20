У прифронтовому Марганці скасували закупівлю скляних зупинок за майже 8 мільйонів

У Марганці, що на Дніпровщині, скасували тендер на встановлення 21 зупинки громадського транспорту вартістю 7,7 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської ОВА.

Рішення ухвалили після засідання робочої групи "Прозорість та підзвітність", де замовнику вказали на завищені майже на 40% ціни та поставили під сумнів доцільність закупівлі.

"Марганець, що у прифронтовому Нікопольському районі, регулярно потерпає від ворожих атак. Тому рішення придбати та встановити там нові скляні зупинки викликало здивування. Міська влада прислухалася та оперативно вирішила проблемне питання. Договір на 7,7 млн грн розірвали", – заявив перший заступник начальника Дніпропетровської ОВА Юрій Яндульський.

За словами посадовця, загалом завдяки роботі групи "Прозорість та підзвітність" у регіоні вдалося зекономити 991 млн грн бюджетних коштів.

Нагадаємо:

КП "Комунальник" Марганецької міської ради Дніпропетровської області 30 квітня уклало угоду з ФОП Чорна Євгенія Дмитрівна про закупівлю зупинок громадського транспорту на 7,70 млн грн.