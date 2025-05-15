Прифронтовий Марганець, який обстрілюють з артилерії, замовив зупинки зі скла

КП "Комунальник" Марганецької міської ради Дніпропетровської області 30 квітня уклало угоду з ФОП Чорна Євгенія Дмитрівна про закупівлю зупинок громадського транспорту на 7,70 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на систему "Прозорро".

Закупівлю провели без торгів, бо це дозволено замовникам, які перебувають на території активних бойових дій.

Комунальне підприємство замовило 21 склопластико-металеву споруду по 370 тис грн. Їхній виробник невідомий. Вони мають довжину 5 м, ширину 1,80 м і висоту 2,50 м, металевий каркас, дах із полікарбонатного монолітного листа та стінки зі скла триплекс товщиною 8 мм.

Як пишуть "Наші гроші", йдеться про багатошарове травмобезпечне скло, яке при ударі тріскається та утримує скалки.

Марганецька міська тергромада віднесена до зони активних бойових дій з 1 грудня 2024 року.

Російські війська обстрілюють місто вже зі ствольної артилерії. Атакують і громадський транспорт – у квітні росіяни дроном вдарили по автобусу, який віз робітників на підприємство. Загинули дев'ять людей, майже 50 зазнали поранень.

Однак, як пише видання, мерія Марганця замовила не укриття для зупинок громадського транспорту, а склопластико-металеві споруди, які ніяким чином не дають прихистку від прильотів.

Нікопольський сайт "Прихист" пише про нинішній тендер:

"У Марганці немає достатньої кількості укриттів. Люди часто переховуються у підвалах старих будинків, де відсутні елементарні умови. Ситуація критична — і саме сюди мали б іти мільйони гривень".

Нагадаємо:

АТ "НАЕК "Енергоатом" 25 квітня і 5 травня за результатами тендерів замовило ПрАТ "Юженергобуд" роботи із реконструкції на 110,68 млн грн. Ціни сповіщувачів завищені у рази.