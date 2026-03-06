У Києві знесли 1 173 зовнішньої реклами: найбільше скарг - на конструкції з підсвічуванням

В Києві упродовж лютого демонтували 1 173 рекламні конструкції та вивіски, розміщені із порушенням вимог законодавства.

Про це повідомили в управлінні з питань реклами КМДА.

517 конструкцій власники демонтували самостійно після відповідних приписів, решту прибрали бригади КП "Київреклама".

"У лютому окрему увагу приділили демонтажу конструкцій, на які скаржилися кияни через підсвічування, що працювало без дотримання встановленого режиму", – зазначила директорка КП "Київреклама" Марина Декань.

У лютому найбільше демонтували рекламних конструкцій, розміщених на фасадах будівель – 775. Крім того, прибрали 152 конструкції на парканах, 15 конструкцій на дахах будівель.

Нагадаємо:

У Києві з 16 січня обмежили використання електроенергії на зовнішнє освітлення, враховуючи складну ситуацію в енергосистемі через масовані ворожі атаки.

У Києві оператори зовнішньої реклами зменшили споживання електроенергії на цифрових і фасадних носіях на 78%.