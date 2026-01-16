Економія електроенергії: на вулицях Києва "приглушили" освітлення

У Києві з 16 січня обмежили використання електроенергії на зовнішнє освітлення, враховуючи складну ситуацію в енергосистемі через масовані ворожі атаки.

Таке рішення ухвалила Рада оборони міста Києва, повідомляє КМДА.

Зокрема, йдеться про такі обмеження:

архітектурно-декоративне освітлення не вмикатимуть;

інтенсивність вуличного освітлення знизять до 20% потужності;

там, де технічно неможливо "приглушити" світло, включатимуть 50% ліхтарів.

Також обмежать архітектурно-декоративну підсвітку будинків, будівель і споруд, рекламних засобів та інформаційних вивісок.

Нагадаємо:

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко 15 січня заявила, що всі обласні військові адміністрації та Київська міська військова адміністрація отримали наказ протягом доби скоротити споживання електроенергії.