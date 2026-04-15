ФК "Шахтар" оштрафували на понад 5 мільйонів за незаконну рекламу азартних ігор

PlayCity наклало штраф понад 5 млн грн на футбольний клуб "Шахтар" за порушення законодавства про рекламу азартних ігор.

Про це повідомляє пресслужба державного регулятора.

"Порушення виявили під час моніторингу: на сайті ФК "Шахтар" була публікація з порушенням вимог законодавства щодо реклами азартних ігор. Зокрема, у рекламі були фото осіб, які не досягли 21 року, разом із брендом організатора азартних ігор", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що футбольний клуб має три місяці з моменту застосування санкції на добровільну оплату.

Нагадаємо:

Держагентство PlayCity 26 січня оштрафувало ТОВ "Футбольний клуб "Динамо" Київ" на 5,19 млн грн за порушення законодавства у сфері організації та проведення азартних ігор.