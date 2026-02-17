Економія електроенергії: у Києві оператори зовнішньої реклами суттєво "приглушили" освітлення

У Києві оператори зовнішньої реклами зменшили споживання електроенергії на цифрових і фасадних носіях на 78% задля підтримки енергосистеми столиці в умовах воєнного стану.

Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Він зазначив, що такого результату досягли завдяки повному вимкненню близько 3 800 білбордів із зовнішнім освітленням та обмеженню яскравості. Крім того, впровадили додаткові графіки добровільного вимкнення рекламних носіїв.

"Ринок зовнішньої реклами показав конкретний результат – навантаження на мережу суттєво зменшене", – розповів Мондриївський.

Він розповів, що оператори додатково, для сприяння виходу з критичної енергетичної ситуації, продовжують роботу графіків добровільного вимкнення для цифрових рекламних носіїв, носіїв із внутрішньою підсвіткою та фасадних рекламних засобів протягом лютого – березня:

до 15 лютого – з 19:00 до 7:00;

з 16 до 28 лютого – з 20:00 до 7:00;

з 1 до 14 березня – з 21:00 до 7:00.

Білборди із зовнішнім освітленням і надалі вимикаються повністю, не використовують освітлення та не споживають електроенергію.

Нагадаємо:

У Києві з 16 січня обмежили використання електроенергії на зовнішнє освітлення, враховуючи складну ситуацію в енергосистемі через масовані ворожі атаки.