Соцкомітет Ради пропонує підвищити мінімальну зарплату до 12 тисяч

Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендує підвищити у 2027 році мінімальну заробітну плату до 12 тис. грн, а прожитковий мінімум збільшити майже втричі.

Про це йдеться у відповідному висновку комітету щодо проєкту бюджету на 2027 рік.

Комітет зазначив, що сьогодні розміри законодавчо встановленого прожиткового мінімуму вже є нижчими від фактичного прожиткового мінімуму у 2,7–3,6 раза.

Там додають, що це свідчить про "цілковиту неспроможність … забезпечити реалізацію державної конституційної гарантії громадян на достатній життєвий рівень".

Через це комітет пропонує встановити прожитковий мінімум у 2027 році:

на одну особу – в розмірі 8 781 грн (3 559 грн у проєкті бюджету);

для дітей віком до 6 років – 7 735 грн (3 124 грн у проєкті);

для дітей віком від 6 до 18 років – 9 874 грн (3 895 грн у проєкті);

для працездатних осіб – 9 241 грн (3 691 грн у проєкті);

для осіб, які втратили працездатність, – 7 344 грн (3 691 грн у проєкті);

Крім того, комітет рекомендує установити мінімальну заробітну плату у 2027 році у розмірі 12 тис. грн, замість пропонованої 9 546 грн в проєкті держбюджету-2027. Погодинну мінімальну зарплату пропонують встановити 300 грн.

Серед іншого, пропонується заборонити збільшення розміру заробітної плати (грошового забезпечення) для всіх категорій працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери й державних органів у 2027 році.

Детальніше про бюджет-2027 читайте в публікації ЕП: Бюджет-2027: скільки уряд планує витратити на війну і звідки братиме гроші

Нагадаємо:

У проєкті державного бюджету на 2027 рік на енергетику передбачили майже 100 млрд грн, з яких 60 млрд грн мають спрямувати на захист і відновлення енергооб'єктів та розвиток розподіленої газової генерації.