Шмигаль розкаже депутатам деталі угоди про надра 2 травня

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доповість про угоду про копалини між США та Україною на пленарному засіданні Верховної Ради у п'ятницю.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

"Рада проголосувала, щоб завтра був виступ з доповіддю Шмигаля щодо підписаної угоди з США по надрам", - написав він у Телеграм.

За його словами, це рішення підтримали 224 народних депутати.

Нагадаємо:

Міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США підписали угоду щодо мінералів.

Свириденко перелічила основні положення угоди про надра.