Шмигаль розкаже депутатам деталі угоди про надра 2 травня
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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доповість про угоду про копалини між США та Україною на пленарному засіданні Верховної Ради у п'ятницю.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
"Рада проголосувала, щоб завтра був виступ з доповіддю Шмигаля щодо підписаної угоди з США по надрам", - написав він у Телеграм.
За його словами, це рішення підтримали 224 народних депутати.
Нагадаємо:
Міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США підписали угоду щодо мінералів.
Свириденко перелічила основні положення угоди про надра.
- Всі ресурси залишаються в українській власності – це закріплено угодою.
- Інвестиційний фонд створюється на умовах 50/50. Україна і США спільну управлятимуть Фондом. Жодна зі сторін не матиме переважаючого голосу.
- Угода не передбачає змін у процесах приватизації або управлінні державними компаніями – вони і далі належатимуть Україні. Компанії на кшталт Укрнафти чи Енергоатому залишаються у власності держави.
- Угода не містить згадок про будь-які боргові зобов’язання України перед США.
- Угода відповідає Конституції та не змінює євроінтеграційний курс.
- Документ узгоджується з національним законодавством і не суперечить жодним міжнародним зобов’язанням України.
- Фонд наповнюватиметься доходами виключно з нових ліцензій. Йдеться про 50% коштів від нових ліцензій на проєкти в сфері критичних матеріалів та нафти й газу, що надходитимуть до бюджету після створення Фонду. Доходи від уже розпочатих проєктів або заплановані у бюджеті надходження не включаються до Фонду.
- Законодавчі зміни – лише точкові. Для функціонування Фонду передбачено лише внесення змін до бюджетного кодексу. Саму ж Угоду має ратифікувати Верховна Рада.
- Сполучені Штати допоможуть Україні залучати інвестиції, технології та інновації через агентство DFC (Development Finance Corporation).
- Доходи і внески Фонду не оподатковуються ні у США, ні в Україні.