Шмыгаль расскажет депутатам детали соглашения о недрах 2 мая

Премьер-министр Денис Шмыгаль доложит о соглашении об ископаемых между США и Украиной на пленарном заседании Верховной Рады в пятницу.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

"Рада проголосовала, чтобы завтра было выступление с докладом Шмыгаля по подписанному соглашению с США по недрам", - написал он в Телеграмм.

По его словам, это решение поддержали 224 народных депутата.

Напомним:

Министр экономики Украины Юлия Свириденко и министр финансов США подписали соглашение по минералам.

Свириденко перечислила основные положения соглашения о недрах.