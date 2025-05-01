Украинская правда
Все разделы
Укр Рос
Поддержать УП
Укр Рос

Шмыгаль расскажет депутатам детали соглашения о недрах 2 мая

Виктор Волокита — 1 мая, 12:20
Шмыгаль расскажет депутатам детали соглашения о недрах 2 мая
Getty Images

Премьер-министр Денис Шмыгаль доложит о соглашении об ископаемых между США и Украиной на пленарном заседании Верховной Рады в пятницу.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

"Рада проголосовала, чтобы завтра было выступление с докладом Шмыгаля по подписанному соглашению с США по недрам", - написал он в Телеграмм.

По его словам, это решение поддержали 224 народных депутата.

Напомним:

Министр экономики Украины Юлия Свириденко и министр финансов США подписали соглашение по минералам.

Свириденко перечислила основные положения соглашения о недрах.

  • Все ресурсы остаются в украинской собственности - это закреплено соглашением.
  • Инвестиционный фонд создается на условиях 50/50. Украина и США будут совместно управлять Фондом. Ни одна из сторон не будет иметь преобладающего голоса.
  • Соглашение не предусматривает изменений в процессах приватизации или управлении государственными компаниями - они и дальше будут принадлежать Украине. Компании вроде Укрнафты или Энергоатома остаются в собственности государства.
  • Соглашение не содержит упоминаний о каких-либо долговых обязательствах Украины перед США.
  • Соглашение соответствует Конституции и не меняет евроинтеграционный курс.
  • Документ согласуется с национальным законодательством и не противоречит никаким международным обязательствам Украины.
  • Фонд будет наполняться доходами исключительно с новых лицензий. Речь идет о 50% средств от новых лицензий на проекты в сфере критических материалов и нефти и газа, которые будут поступать в бюджет после создания Фонда. Доходы от уже начатых проектов или запланированные в бюджете поступления не включаются в Фонд.
  • Законодательные изменения - только точечные. Для функционирования Фонда предусмотрено лишь внесение изменений в бюджетный кодекс. Само же Соглашение должна ратифицировать Верховная Рада.
  • Соединенные Штаты помогут Украине привлекать инвестиции, технологии и инновации через агентство DFC (Development Finance Corporation).
  • Доходы и взносы Фонда не облагаются налогом ни в США, ни в Украине.
США Украина недра

недра

Шмыгаль расскажет депутатам детали соглашения о недрах 2 мая
Украина и США подписали соглашение о недрах
"Правительство будет готово в любой момент": Шмыгаль подтвердил готовность Украины подписать соглашение о недрах

Последние новости