Шмыгаль расскажет депутатам детали соглашения о недрах 2 мая
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Премьер-министр Денис Шмыгаль доложит о соглашении об ископаемых между США и Украиной на пленарном заседании Верховной Рады в пятницу.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
"Рада проголосовала, чтобы завтра было выступление с докладом Шмыгаля по подписанному соглашению с США по недрам", - написал он в Телеграмм.
По его словам, это решение поддержали 224 народных депутата.
Напомним:
Министр экономики Украины Юлия Свириденко и министр финансов США подписали соглашение по минералам.
Свириденко перечислила основные положения соглашения о недрах.
- Все ресурсы остаются в украинской собственности - это закреплено соглашением.
- Инвестиционный фонд создается на условиях 50/50. Украина и США будут совместно управлять Фондом. Ни одна из сторон не будет иметь преобладающего голоса.
- Соглашение не предусматривает изменений в процессах приватизации или управлении государственными компаниями - они и дальше будут принадлежать Украине. Компании вроде Укрнафты или Энергоатома остаются в собственности государства.
- Соглашение не содержит упоминаний о каких-либо долговых обязательствах Украины перед США.
- Соглашение соответствует Конституции и не меняет евроинтеграционный курс.
- Документ согласуется с национальным законодательством и не противоречит никаким международным обязательствам Украины.
- Фонд будет наполняться доходами исключительно с новых лицензий. Речь идет о 50% средств от новых лицензий на проекты в сфере критических материалов и нефти и газа, которые будут поступать в бюджет после создания Фонда. Доходы от уже начатых проектов или запланированные в бюджете поступления не включаются в Фонд.
- Законодательные изменения - только точечные. Для функционирования Фонда предусмотрено лишь внесение изменений в бюджетный кодекс. Само же Соглашение должна ратифицировать Верховная Рада.
- Соединенные Штаты помогут Украине привлекать инвестиции, технологии и инновации через агентство DFC (Development Finance Corporation).
- Доходы и взносы Фонда не облагаются налогом ни в США, ни в Украине.