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В Миколаєві вода подається з низьким тиском або відсутня: причина

Альона Кириченко — 14 липня, 11:50
В Миколаєві вода подається з низьким тиском або відсутня: причина
Getty Images

У Миколаєві вода подається з низьким тиском. У деяких районах вона може бути відсутньою.

Про це повідомив міський голова міста Олександр Сєнкевич.

За його словами, це сталось у зв’язку з аварією на об'єкті Управління каналів річки Інгулець.

"Робимо все можливе, аби якнайшвидше відновити подачу води", – наголосив він.

"Миколаївоблтеплоенерго" повідомляє, що у місті працюють пункти видачі безкоштовної очищеної води. Їхні адреси можна знайти за посиланням: https://t.me/Mykolaivoblteploenerho/4130

Нагадаємо:

11 червня у Миколаєві було аварійне відключення електроенергії.

Миколаїв вода

вода

В Миколаєві вода подається з низьким тиском або відсутня: причина
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