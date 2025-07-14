В Миколаєві вода подається з низьким тиском або відсутня: причина
Getty Images
У Миколаєві вода подається з низьким тиском. У деяких районах вона може бути відсутньою.
Про це повідомив міський голова міста Олександр Сєнкевич.
За його словами, це сталось у зв’язку з аварією на об'єкті Управління каналів річки Інгулець.
"Робимо все можливе, аби якнайшвидше відновити подачу води", – наголосив він.
"Миколаївоблтеплоенерго" повідомляє, що у місті працюють пункти видачі безкоштовної очищеної води. Їхні адреси можна знайти за посиланням: https://t.me/Mykolaivoblteploenerho/4130
Нагадаємо:
11 червня у Миколаєві було аварійне відключення електроенергії.