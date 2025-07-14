Украинская правда
Все разделы
Укр Рос
Поддержать УП
Укр Рос

В Николаеве вода подается с низким давлением или отсутствует: причина

Алена Кириченко — 14 июля, 11:50
В Николаеве вода подается с низким давлением или отсутствует: причина
Getty Images

В Николаеве вода подается с низким давлением. В некоторых районах она может отсутствовать.

Об этом сообщил городской голова города Александр Сенкевич.

По его словам, это произошло в связи с аварией на объекте Управления каналов реки Ингулец.

"Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить подачу воды", - подчеркнул он.

"Николаевоблтеплоэнерго" сообщает, что в городе работают пункты выдачи бесплатной очищенной воды. Их адреса можно найти по ссылке: h ttps://t.me/Mykolaivoblteploenerho/4130

Напомним:

11 июня в Николаеве было аварийное отключение электроэнергии.

Миколаїв вода

вода

В Николаеве вода подается с низким давлением или отсутствует: причина
Водный коллапс или инвестиционный прорыв?
"Оболонь" монополизировала поставки воды для ВСУ, подняв цену - Наші гроші

Последние новости