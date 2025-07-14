В Николаеве вода подается с низким давлением или отсутствует: причина

В Николаеве вода подается с низким давлением. В некоторых районах она может отсутствовать.

Об этом сообщил городской голова города Александр Сенкевич.

По его словам, это произошло в связи с аварией на объекте Управления каналов реки Ингулец.

"Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить подачу воды", - подчеркнул он.

"Николаевоблтеплоэнерго" сообщает, что в городе работают пункты выдачи бесплатной очищенной воды. Их адреса можно найти по ссылке: h ttps://t.me/Mykolaivoblteploenerho/4130

Напомним:

11 июня в Николаеве было аварийное отключение электроэнергии.