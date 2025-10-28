Шахраї почали надсилати фейкові листи з податкової

Протягом останніх днів в Україні масово розсилають фейкові електронні листи під виглядом Державної податкової служби (ДПС).

Про це йдеться у повідомленні ДПС.

"Тема листа – повідомлення про проведення "фінансової перевірки за фактом легалізації коштів" щодо певної організації. Наголошую! ДПС не має до цієї розсилки жодного стосунку, тому просимо всіх бути уважними", – цитують повідомлення в.о. голови ДПС Леся Карнаух.

У повідомленні йдеться, що листи містять віруси. Відкриття прикріпленого файлу призводить до запуску програми, яка створює технічні можливості для прихованого доступу до персонального комп'ютера користувача.

Повідомлення розсилаються з електронних скриньок, які жодним чином не пов'язані із Державною податковою службою України.

