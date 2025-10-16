Шахраї викрали у блогерки шість мільйонів через monobank: у банку відповіли
Шахраї, представившись співробітниками monobank, викрали у популярної блогерки Оксани Манекен більше шести мільйонів гривень.
Про це йдеться у її дописі в Instagram.
За словами Манекен, незадовго до викрадення грошей вона почала користуватись monobank, хоча раніше використовувала "ПриватБанк".
"Вчора я вирішила вивести частину коштів з monobank. По памʼяті я знаю, що банк переписується з усіма у Telegram і зі мною також, я намагалась знайти цей чат, ввела в пошуку "моно" і мені вибило "Монобанк Чат-Бот", як ви вже розумієте – підставний (акаунт, – ЕП)", – каже блогерка.
Далі через підставний акаунт у Telegram вона звʼязалась із фейковим співробітником банку, який заявив, що у додатку, який встановлений у блогерки, є певна помилка.
Представник шахрайського кол-центру заявив, що додаток потрібно перевстановити і для цього жертва має погодитись з умовами пуш-повідомлення, а пізніше – видалити додаток monobank.
Після цього шахраї отримали доступ до кабінету ФОП Оксани Манекен та почали виводити з нього кошти на різні рахунки по усій країні. Загальна сума виведених коштів – 6,2 млн грн.
Блогерка висловила претензії monobank через те, що він не зупинив підозрілі рухи коштів з рахунку ФОП.
На ситуацію відреагував співзасновник monobank Олег Гороховський.
"Наша система аналізу не порахувала ті платежі, які зробив ФОП підозрілими, оскільки це досить типова бізнес-активність для підприємців, які ведуть активний бізнес.
Оскільки застосунок був видалений, клієнт не отримувала повідомлення про списання коштів з рахунку", – йдеться у повідомленні.
Гороховський додав, що система фінмоніторингу monobank має цільову функцію знаходити підозрілі транзакції, в яких досить висока частка реального фроду.
"Бо інакше будь-яку транзакцію можна вважати підозрілою", – сказав Гороховський.
Співзасновник monobank порадив:
- Звертатися за підтримкою тільки через кнопку в застосунку або в той чат, з підтримкою в якій раніше писали;
- Налаштувати динамічний СVV-код для платежів в інтернеті
Він підсумував, що банк буде намагатись повернути кошти викрадені у блогерки.