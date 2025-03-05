Санкції вдарили по бюджету РФ: нафтогазові доходи впали на майже 20%

Посилення американських санкцій проти російської нафти змусило компанії продавати її зі значними знижками, що суттєво скоротило доходи федерального бюджету.

Про це пише The Moscow Times.

За даними Мінфіну РФ, у лютому 2025 року нафтогазові податкові надходження становили 771,3 млрд руб (8,5 млрд дол) – на 18% менше, ніж у тому ж місяці минулого року.

Зазначається, що бюджет недоотримав 156 млрд руб (1,7 млрд дол) порівняно з лютим 2024-го та 18 млрд руб (200 млн дол) у порівнянні із січнем 2025-го.

Ключова причина – зниження вартості російської нафти. Наприкінці лютого сорт Urals коштував близько 58 дол за барель, тоді як у бюджеті закладали 69,7 дол. Водночас рублева ціна нафти – критичний показник для наповнення бюджету – впала до 5740 руб (63 дол) за барель, що є мінімумом із липня 2023 року.

За словами заступника міністра фінансів РФ Володимира Количева, через це бюджет може недоотримати до 1% ВВП доходів, що в грошовому еквіваленті становить до 2 трлн руб (22 млрд дол). Це поставить під загрозу плани Кремля скоротити дефіцит до 1,17 трлн руб (13 млрд дол) цього року.

Минулого року російська казна отримала 11,13 трлн руб (123 млрд дол) податкових надходжень від нафтогазового сектору, що на 26% більше, ніж у 2023-му, але все ж менше від запланованих 11,5 трлн руб (127 млрд дол).

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Нагадаємо:

Вартість транспортування російської нафти різко зросла після санкцій США, які вдарили по суднах і страховиках, що обслуговують торгівлю Москви.