Відновленню не підлягають: росіяни пошкодили водогони на Донеччині
Російська армія пошкодила два із трьох водогонів в Костянтинівці Донецької області.
Про це повідомила пресслужба Костянтинівської міської військової адміністрації.
"Внаслідок ворожих обстрілів на сьогоднішній день пошкоджено два з трьох водогонів, які забезпечували водопостачання нашої громади. Ці водогони не підлягають відновленню в умовах активних бойових дій", - йдеться в повідомленні.
Наразі водопостачання до міста здійснюється в недостатній кількості, влада вживає всі можливі заходи для стабілізації ситуації.
У місті проводять перепідключення між діючими мережами, щоб забезпечити централізовану подачу води почергово в ті райони, де це ще технічно можливо.
Нагадаємо:
Напередодні, протягом доби російські окупаційні війська неодноразово обстрілювали місто Костянтинівка, використовуючи різні типи озброєння. У результаті цих атак було завдано пошкоджень об'єктам цивільної інфраструктури.