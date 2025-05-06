Відновленню не підлягають: росіяни пошкодили водогони на Донеччині

Російська армія пошкодила два із трьох водогонів в Костянтинівці Донецької області.

Про це повідомила пресслужба Костянтинівської міської військової адміністрації.

"Внаслідок ворожих обстрілів на сьогоднішній день пошкоджено два з трьох водогонів, які забезпечували водопостачання нашої громади. Ці водогони не підлягають відновленню в умовах активних бойових дій", - йдеться в повідомленні.

Наразі водопостачання до міста здійснюється в недостатній кількості, влада вживає всі можливі заходи для стабілізації ситуації.

У місті проводять перепідключення між діючими мережами, щоб забезпечити централізовану подачу води почергово в ті райони, де це ще технічно можливо.

Нагадаємо:

Напередодні, протягом доби російські окупаційні війська неодноразово обстрілювали місто Костянтинівка, використовуючи різні типи озброєння. У результаті цих атак було завдано пошкоджень об'єктам цивільної інфраструктури.