Восстановлению не подлежат: россияне повредили водопроводы в Донецкой области

Российская армия повредила два из трех водопроводов в Константиновке Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба Константиновской городской военной администрации.

"В результате вражеских обстрелов на сегодняшний день повреждены два из трех водопроводов, которые обеспечивали водоснабжение нашей громады. Эти водопроводы не подлежат восстановлению в условиях активных боевых действий", - говорится в сообщении.

Сейчас водоснабжение в город осуществляется в недостаточном количестве, власти принимают все возможные меры для стабилизации ситуации.

В городе проводят переподключение между действующими сетями, чтобы обеспечить централизованную подачу воды поочередно в те районы, где это еще технически возможно.

Напомним:

Накануне, в течение суток российские оккупационные войска неоднократно обстреливали город Константиновка, используя различные типы вооружения. В результате этих атак были нанесены повреждения объектам гражданской инфраструктуры.