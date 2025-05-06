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Восстановлению не подлежат: россияне повредили водопроводы в Донецкой области

Виктор Волокита — 6 мая, 11:30
Восстановлению не подлежат: россияне повредили водопроводы в Донецкой области
Фото Костянтинівської міської військової адміністрації

Российская армия повредила два из трех водопроводов в Константиновке Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба Константиновской городской военной администрации.

"В результате вражеских обстрелов на сегодняшний день повреждены два из трех водопроводов, которые обеспечивали водоснабжение нашей громады. Эти водопроводы не подлежат восстановлению в условиях активных боевых действий", - говорится в сообщении.

Сейчас водоснабжение в город осуществляется в недостаточном количестве, власти принимают все возможные меры для стабилизации ситуации.

В городе проводят переподключение между действующими сетями, чтобы обеспечить централизованную подачу воды поочередно в те районы, где это еще технически возможно.

Напомним:

Накануне, в течение суток российские оккупационные войска неоднократно обстреливали город Константиновка, используя различные типы вооружения. В результате этих атак были нанесены повреждения объектам гражданской инфраструктуры.

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Восстановлению не подлежат: россияне повредили водопроводы в Донецкой области
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