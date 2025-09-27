Росіяни атакували залізницю Одещини: наслідки

У ніч на 27 вересня російські загарбники вдарили по залізничній інфраструктурі Одеської області.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"На щастя, обійшлося без постраждалих серед залізничників та пасажирів — завдяки оперативній роботі всі пасажирські поїзди були зупинені на безпечній відстані від місць ударів", – йдеться у повідомленні.

У пресслужбі також зазначили, що рух поїздів вдалось відновити. Слідкувати за запізненням поїздів можна за посиланнм.

На 08:31 27 вересня затримуються наступні рейси:

№105/106 Одеса-Головна-Київ-Пас. (+3:42)

№105/106 Київ-Пас.-Одеса-Головна (+3:03)

№749/750 Київ-Пас.-Відень Головний (+2:55)

№11/12 Львів-Одеса-Головна (+2:30)

№127/128 Запоріжжя-1-Львів (+2:24)

№25/26 Ясіня-Одеса-Головна (+1:50)

№135/136 Чернівці-Одеса-Головна (+1:50)

№77/78 Ковель-Пас.-Одеса-Головна (+1:32)

№91/92 Одеса-Головна-Краматорськ (+1:16)

№35/36 Одеса-Головна-Пшемисль Головний (+0:57)

№51/52 Київ-Пас.-Пшемисль Головний (+0:57)

№9/10 Будапешт-Келеті-Київ-Пас. (+0:44)

№31/32 Запоріжжя-1-Пшемисль Головний (+0:37)

№127/128 Львів-Запоріжжя-1 (+0:25)

№243/244 Київ-Пас.-Львів (+0:13)

№63/64 Харків-Пас.-Львів (+0:13)

№111/112 Ізюм-Львів (+0:13)

№89/90 Київ-Пас.-Пшемисль Головний (+0:12)

№721/722 Київ-Пас.-Харків-Пас. (+0:12)

№351/352 Кишинеу-Київ-Пас. (+0:10)

№115/116 Запоріжжя-1-Чернівці (+0:08)

№35/36 Пшемисль Головний-Одеса-Головна (+0:08)

№37/38 Ужгород-Одеса-Головна (+0:08)

№5/6 Запоріжжя-1-Ясіня (+0:07)

№15/16 Харків-Пас.-Ясіня (+0:07)

№67/68 Київ-Пас.-Варшава-Всходня (+0:06)

Нагадаємо:

26 вересня через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок бойових дій тимчасово скасовували рейси приміських поїздів Одещини.