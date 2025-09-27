Росіяни атакували залізницю Одещини: наслідки
Getty Images
У ніч на 27 вересня російські загарбники вдарили по залізничній інфраструктурі Одеської області.
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
"На щастя, обійшлося без постраждалих серед залізничників та пасажирів — завдяки оперативній роботі всі пасажирські поїзди були зупинені на безпечній відстані від місць ударів", – йдеться у повідомленні.
У пресслужбі також зазначили, що рух поїздів вдалось відновити. Слідкувати за запізненням поїздів можна за посиланнм.
На 08:31 27 вересня затримуються наступні рейси:
- №105/106 Одеса-Головна-Київ-Пас. (+3:42)
- №105/106 Київ-Пас.-Одеса-Головна (+3:03)
- №749/750 Київ-Пас.-Відень Головний (+2:55)
- №11/12 Львів-Одеса-Головна (+2:30)
- №127/128 Запоріжжя-1-Львів (+2:24)
- №25/26 Ясіня-Одеса-Головна (+1:50)
- №135/136 Чернівці-Одеса-Головна (+1:50)
- №77/78 Ковель-Пас.-Одеса-Головна (+1:32)
- №91/92 Одеса-Головна-Краматорськ (+1:16)
- №35/36 Одеса-Головна-Пшемисль Головний (+0:57)
- №51/52 Київ-Пас.-Пшемисль Головний (+0:57)
- №9/10 Будапешт-Келеті-Київ-Пас. (+0:44)
- №31/32 Запоріжжя-1-Пшемисль Головний (+0:37)
- №127/128 Львів-Запоріжжя-1 (+0:25)
- №243/244 Київ-Пас.-Львів (+0:13)
- №63/64 Харків-Пас.-Львів (+0:13)
- №111/112 Ізюм-Львів (+0:13)
- №89/90 Київ-Пас.-Пшемисль Головний (+0:12)
- №721/722 Київ-Пас.-Харків-Пас. (+0:12)
- №351/352 Кишинеу-Київ-Пас. (+0:10)
- №115/116 Запоріжжя-1-Чернівці (+0:08)
- №35/36 Пшемисль Головний-Одеса-Головна (+0:08)
- №37/38 Ужгород-Одеса-Головна (+0:08)
- №5/6 Запоріжжя-1-Ясіня (+0:07)
- №15/16 Харків-Пас.-Ясіня (+0:07)
- №67/68 Київ-Пас.-Варшава-Всходня (+0:06)
Нагадаємо:
26 вересня через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок бойових дій тимчасово скасовували рейси приміських поїздів Одещини.