На Одещині скасували низку приміських поїздів через пошкодження енергетики атакою РФ





Зі станції Іванівка є такі затримки:

№6251 – понад 3,5 години.

№6253 – понад 2 години.





Нагадаємо:





Як повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський, Росія з середини літа активізувала удари по залізничній інфраструктурі України, атакуючи в середньому шістьма-сімома "Шахедами" майже щоночі.