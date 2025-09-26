На Одещині скасували низку приміських поїздів через пошкодження енергетики атакою РФ
Getty Images
Через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок бойових дій тимчасово скасовуються рейси приміських поїздів Одещини.
Про це інформує Одеська залізниця.
Тож, 26 вересня тимчасово не курсуватимуть такі поїзди:
№6208 Одеса-Головна – Роздільна 1
№6207 Роздільна 1 – Одеса-Головна
№6254 Одеса-Головна – Подільськ
№6256 Одеса-Головна – Вапнярка
Також за зміненим маршрутом курсуватиме:
№6255 Вапнярка - Подільськ (замість Вапнярка – Одеса-Головна)
Два приміських поїзди №6251 та №6253 сполученнями Вапнярка – Одеса-Головна зчеплені в один склад і курсують за маршрутом з резервним тепловозом.
Зі станції Іванівка є такі затримки:
№6251 – понад 3,5 години.
№6253 – понад 2 години.
Нагадаємо:
Як повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський, Росія з середини літа активізувала удари по залізничній інфраструктурі України, атакуючи в середньому шістьма-сімома "Шахедами" майже щоночі.
Вночі проти 25 вересня ворожі обстріли спричинили знеструмлення на чотирьох дільницях "Укрзалізниці".