Рекордна кількість блокувань: у РФ заблокували понад 417 тисяч сайтів за 2024 рік

У 2024 році в Росії заблокували понад 417 тисяч інтернет-сайтів, що стало рекордним показником за весь час.

Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на реєстр "Роскомсвободи".

Загалом доступ обмежили до 523 тисяч ресурсів, з яких близько 106 тисяч згодом було розблоковано. Для порівняння, у 2023 році обмеження стосувалися 571 тисячі сторінок, однак доступ залишається закритим лише до 197 тисяч із них.

Кількість сайтів, заблокованих у 2024 році та все ще недоступних, у два рази перевищує показник попереднього року й у п’ять разів — дані 2022 року. Рівень розблокувань також суттєво знизився: якщо в 2022 році доступ відновили до 183 тисяч ресурсів, у 2023 — до 374 тисяч, то у 2024 році — лише до 106 тисяч.

У 2024 році найбільшу кількість блокувань ініціювала Федеральна податкова служба, за її зверненнями обмежено доступ до 142 тисяч ресурсів. На другому місці опинився Роскомнадзор із понад 132 тисячами блокувань. Третє місце займає "невказаний державний орган", за зверненнями якого було заблоковано більше ніж 62 тисячі сторінок. Суди, зокрема Мосгорсуд, сприяли блокуванню понад 60 тисяч сайтів, з яких близько 50 тисяч були обмежені саме за ініціативою Мосгорсуду.

З кінця 2022 року у реєстрі Роскомнадзору з’явилася категорія "невказаний держорган", яка, за даними експертів, може замінювати згадки про Генпрокуратуру.

Зазначається, що понад 85% блокувань у 2024 році провели без судових рішень.

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