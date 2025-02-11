"Цены абсолютно неадекватные": СНБО рассмотрит способы сделать лекарства более доступными - Зеленский

11 февраля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что цены в украинских аптеках недопустимо высокие и анонсировал заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), посвященное вопросам доступности лекарств.

Об этом он заявил в видеообращении.

"Цены абсолютно неадекватные. Аптечные сети и производители должны дать более комфортные условия нашим людям", - подчеркнул президент.

Он также заверил, что государство готовит конкретные предложения в интересах украинцев, как снизить стоимость лекарств.

Напомним:

Участники Аптечной профессиональной ассоциации Украины поддерживают инициативу по уменьшению цен на лекарственные препараты.

5 февраля президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал завышенные цены на лекарства и пригрозил кадровыми изменениями, если ситуация не изменится.