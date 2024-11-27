РФ закуповує мікросхеми для винищувачів і ракет через пов'язані з Лукашенком компанії

З вересня 2022 по червень 2024 року білоруські компанії поставили в Росію мікросхем на суму понад 125 мільйонів доларів.

Про це йдеться в розслідуванні «Білоруського розслідувального центру», пише The Moscow Times.

Частина цих компонентів (приблизно на 400 тисяч доларів) виявилася західного виробництва, незважаючи на чинні санкції. Такі поставки відбувалися через складні схеми, що включають фірми, пов'язані з найближчим оточенням Олександра Лукашенка.

Журналісти з'ясували, що за майже два роки в Росію було відправлено близько 10 тисяч мікросхем американського і європейського виробництва. Серед них - продукція Intel, яка використовується для запуску і навігації авіабомб, а також у винищувачах Су-35С, Су-34, безпілотниках «Корсар» і ракетах «Калібр».

Одним із великих постачальників стала компанія «Алексвіт лтд», якою володіє колишній заступник голови Державного митного комітету Білорусі Сергій Борисюк.

За даними розслідування, компанія тісно пов'язана з Віктором Шейманом, багаторічним союзником Лукашенка, який раніше очолював Управління справами президента. З вересня 2022 по червень 2023 року «Алексвіт лтд» експортувала в Росію 131 мікросхему зі США, Німеччини та Фінляндії.

Ще однією компанією, що фігурує в поставках, є «ОФС-Експорт», яка з жовтня 2022 по лютий 2024 року продала в Росію понад 1,2 тисячі мікросхем. Журналісти пов'язують фірму з Олександром Шакутіним, власником холдингу «Амкодор», що перебуває під санкціями ЄС як «гаманець» Лукашенка.

«Логістична компанія Восток» з грудня 2022 по березень 2023 року експортувала в Росію понад 1,5 тисячі американських мікросхем. Власником компанії є Олексій Матвєєв, пов'язаний із бізнесменом Сергієм Тетеріним, який також перебуває під європейськими санкціями як людина з близького кола Лукашенка.

Найбільші обсяги західних мікросхем поставила компанія «Первый Континент», створена через два місяці після початку війни. Лише з січня по червень 2024 року вона продала в Росію 1665 мікросхем на суму 155 тисяч доларів. Власником компанії є Ілля Тарасюк, раніше пов'язаний із білоруським військово-промисловим комплексом.

Нагадаємо:

У липні The New York Times з'ясувала, що 2023 року Росія зуміла відновити обсяги імпорту західних напівпровідників до рівня кінця 2021 року, створивши мережі підставних компаній у Гонконзі, Китаї, Туреччині та інших країнах. Однак 2024 року через посилення санкцій США потоки через Гонконг і Китай скоротилися.

Аналіз NYT показав, що від початку війни понад 6 тисяч компаній брали участь у постачанні заборонених чипів у Росію на загальну суму близько 4 мільярдів доларів.