РФ закупает микросхемы для истребителей и ракет через связанные с Лукашенко компании

С сентября 2022 года по июнь 2024 года белорусские компании поставили в Россию микросхем на сумму более 125 миллионов долларов.

Об этом говорится в расследовании "Белорусского расследовательского центра", пишет The Moscow Times.

Часть этих компонентов (около 400 тысяч долларов) оказалась западного производства, несмотря на действующие санкции. Такие поставки происходили из-за сложных схем, включающих фирмы, связанные с ближайшим окружением Александра Лукашенко.

Журналисты выяснили, что почти за два года в Россию было отправлено около 10 тысяч микросхем американского и европейского производства. Среди них – продукция Intel, которая используется для запуска и навигации авиабомб, а также в истребителях Су-35С, Су-34, беспилотниках «Корсар» и ракетах «Калибр».

Одним из крупных поставщиков стала компания "Алексвит Лтд", которой владеет бывший заместитель председателя Государственного таможенного комитета Беларуси Сергей Борисюк.

По данным расследования, компания тесно связана с Виктором Шейманом, многолетним союзником Лукашенко, ранее возглавлявшим Управление делами президента. С сентября 2022 по июнь 2023 года "Алексвит Лтд" экспортировала в Россию 131 микросхему из США, Германии и Финляндии.

Еще одной компанией, фигурирующей в поставках, является «ОФС-Экспорт», которая с октября 2022 по февраль 2024 года продала в Россию более 1,2 тысяч микросхем. Журналисты связывают фирму с Александром Шакутиным, владельцем холдинга «Амкодор», который находится под санкциями ЕС как «кошелек» Лукашенко.

«Логистическая компания Восток» с декабря 2022 по март 2023 года экспортировала в Россию более 1,5 тысяч американских микросхем. Владельцем компании является Алексей Матвеев, связанный с бизнесменом Сергеем Тетериным, также находящимся под европейскими санкциями как человек из близкого круга Лукашенко.

Наибольшие объемы западных микросхем поставила компания Первый Континент, созданная через два месяца после начала войны. Лишь с января по июнь 2024 г. она продала в Россию 1665 микросхем на сумму 155 тысяч долларов. Владельцем компании является Илья Тарасюк, ранее связанный с белорусским военно-промышленным комплексом.

Напомним:

В июле The New York Times выяснила, что в 2023 году Россия сумела возобновить объемы импорта западных полупроводников до уровня конца 2021 года, создав сети подставных компаний в Гонконге, Китае, Турции и других странах. Однако в 2024 году из-за ужесточения санкций США потоки через Гонконг и Китай сократились.

Анализ NYT показал, что с начала войны более 6 тысяч компаний участвовали в поставках запрещенных чипов в Россию на общую сумму около 4 миллиардов долларов.