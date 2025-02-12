Рада приняла в первом чтении реформу АРМА

Верховная Рада приняла за основу законопроект №12374-д по реформированию Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Об этом сообщил нардеп от Голоса Ярослав Железняк.

Законопроектом предлагается повысить требования к кандидатам на должность главы АРМА, а также обновить конкурсную процедуру отбора. Документ предлагает назначать работников агентства по результатам открытого конкурса с участием Совета общественного контроля и общественных организаций.

Документом предусматривается установление предельного срока, в который должен быть объявлен отбор управляющего активом.

Кроме этого, документ предлагает повысить пороговую стоимость арестованного актива, превышение которой является основанием для передачи в АРМА, - с 200 до 500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

Законопроект также предусматривает установление условия для передачи актива в АРМА - возможность сохранения его экономической стоимости при управлении.

В то же время законопроектом устанавливается процедура оценки стоимости актива до передачи в АРМА и возможность внесения владельцем гарантийного платежа, что позволит оставить актив в его пользовании под контролем агентства.

Народный депутат Анастасия Радина сообщила, что 80% арестованных активов, переданных в АРМА по постановлениям суда, не приносят доход государству.

"Более того, эти активы даже не переданы управляющим и порой продолжают "кормить" владельцев-фигурантов уголовных производств или коррумпантов", - рассказала Радина.

По ее словам, по данным Счетной палаты, неосуществление АРМА мероприятий по управлению активами могло стоить государству не менее 850 млн грн неполученного дохода.

Глава АРМА Елена Дума призвала депутатов поддержать правительственный законопроект №12374, подготовленный Министерством юстиции и агентством, вместо внесенного профильным комитетом, который, по ее мнению, кардинально меняет подход к управлению активами, вводит автоматизированное распределение активов и передачу управления частным исполнителям и арбитражным управляющим.

Напомним:

Нацагентство по розыску и управлению активами (АРМА) не смогло отменить запрет на продажу активов экс-нардепа Виктора Медведчука.