Рада дозволила українським містам використовувати гуманітарні автобуси та трамваї

Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №12177-1, що дозволяє офіційно використовувати громадський транспорт, отриманий у вигляді гуманітарної допомоги.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення і міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Сьогодні ми на крок ближче до того, щоб українські міста й села мали доступний, безпечний і надійний транспорт. Не "на папері", не "на складі", а на маршрутах, де він потрібен щодня", – розповів Кулеба.

За його словами, за два роки повномасштабної війни майже 90 громад як гуманітарну допомогу отримали понад 800 одиниць автобусів, десятки трамваї та тролейбусів – загалом більше тисячі одиниць транспорту.

"Але весь цей час був бар’єр: не було законної можливості використовувати цей транспорт для перевезень. І сьогодні ми цей бар’єр прибрали", – пояснив міністр.

Новий закон дозволяє офіційне використання гуманітарного транспорту комунальними підприємствами, а також захищає від ризиків юридичної невизначеності.

Нагадаємо:

У листопаді 2024 року Кабмін схвалив законопроєкт, згідно з яким використання транспортних засобів, отриманих як гуманітарна допомога для пасажирських перевезень, не вважатиметься отриманням прибутку.