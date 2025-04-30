Рада дозволила українським містам використовувати гуманітарні автобуси та трамваї
Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №12177-1, що дозволяє офіційно використовувати громадський транспорт, отриманий у вигляді гуманітарної допомоги.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення і міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
"Сьогодні ми на крок ближче до того, щоб українські міста й села мали доступний, безпечний і надійний транспорт. Не "на папері", не "на складі", а на маршрутах, де він потрібен щодня", – розповів Кулеба.
За його словами, за два роки повномасштабної війни майже 90 громад як гуманітарну допомогу отримали понад 800 одиниць автобусів, десятки трамваї та тролейбусів – загалом більше тисячі одиниць транспорту.
"Але весь цей час був бар’єр: не було законної можливості використовувати цей транспорт для перевезень. І сьогодні ми цей бар’єр прибрали", – пояснив міністр.
Новий закон дозволяє офіційне використання гуманітарного транспорту комунальними підприємствами, а також захищає від ризиків юридичної невизначеності.
Нагадаємо:
У листопаді 2024 року Кабмін схвалив законопроєкт, згідно з яким використання транспортних засобів, отриманих як гуманітарна допомога для пасажирських перевезень, не вважатиметься отриманням прибутку.