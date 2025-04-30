Рада разрешила украинским городам использовать гуманитарные автобусы и трамваи

Верховная Рада проголосовала за законопроект №12177-1, позволяющий официально использовать общественный транспорт, полученный в виде гуманитарной помощи.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению и министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

"Сегодня мы на шаг ближе к тому, чтобы украинские города и села имели доступный, безопасный и надежный транспорт. Не "на бумаге", не "на складе", а на маршрутах, где он нужен каждый день", - рассказал Кулеба.

По его словам, за два года полномасштабной войны почти 90 громад в качестве гуманитарной помощи получили более 800 единиц автобусов, десятки трамваев и троллейбусов - всего более тысячи единиц транспорта.

"Но все это время был барьер: не было законной возможности использовать этот транспорт для перевозок. И сегодня мы этот барьер убрали", - пояснил министр.

Новый закон позволяет официальное использование гуманитарного транспорта коммунальными предприятиями, а также защищает от рисков юридической неопределенности.

Напомним:

В ноябре 2024 года Кабмин одобрил законопроект, согласно которому использование транспортных средств, полученных в качестве гуманитарной помощи для пассажирских перевозок, не будет считаться получением прибыли.