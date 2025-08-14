В Україні громади отримають 1 мільярд на проєкти з розвитку

Уряд затвердив порядок використання коштів Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) на 2025 рік. На цей рік у Держбюджеті для ДФРР передбачений 1 мільярд гривень.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

Зазначається, що гроші підуть на проєкти з єдиного проєктного портфеля (ЄПП) здійснення публічних інвестицій, який затвердила Стратегічна інвестиційна рада.

Податись на фінансування зможуть громади, які знаходяться не на території активних бойових дій. Розглядатимуть проєкти включені до ЄПП. Подача заявок здійснюватиметься через екосистему DREAM, інформує відомство.

Новий порядок передбачає:

відбір та пріоритезацію проєктів за визначеними критеріями;

погодження переліку та перевірку Комісією Мінрозвитку відповідності цих проєктів стратегіям розвитку національного, регіонального та місцевого рівнів;

затвердження остаточного переліку проєктів, що отримають фінансування урядом.

Нагадаємо:

Уряд затвердив розподіл додаткової дотації місцевим бюджетам на деокупованих та постраждалих від війни територіях за другий квартал 2025 року в обсязі понад 1,4 млрд грн.