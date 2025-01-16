Прогноз зростання економіки України на 2024 рік знижено з 4% до 3,6% – Мінекономіки

За підсумками 2024 року Міністерство економіки прогнозує зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України на рівні 3,6%.

Про це повідомляє перша віцепремʼєрка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

"3,6% – очікується зростання ВВП за підсумками 2024 року, +0,6% – до цього зростання додала політика 'Зроблено в Україні'", – повідомила міністерка економіки.

За словами Юлії Свириденко, український експорт зріс на 15,2% у грошовому вимірі, досягнувши $41,7 млрд. Вона підкреслила, що 67% доходів держави від усіх підприємств країни забезпечили критично важливі підприємства, які бронювали своїх працівників.

Приватизація також принесла втричі більше від запланованого, і, за оцінками, після завершення всіх угод у 2024 році надходження від неї можуть досягти 12 млрд грн.

"У фокусі на цей рік — зберегти економічне відновлення й зміцнювати економічну самодостатність", – зазначила Свириденко.

Нагадаємо:

Міністерство економіки підбило підсумки державних програм економічного розвитку за 2024 рік. Зокрема, програма "Національний кешбек", яка мала на меті підвищити споживчий попит, забезпечила приріст у 0,001% ВВП.