Програма "Зроблено в Україні" забезпечила 0,64% від зростання ВВП на 4% у 2024 році - Мінекономіки

За підсумками 2024 року Міністерство економіки прогнозує зростання ВВП на 4%, із них 0,64% є результатом реалізації політики "Зроблено в Україні".

Про це повідомляє перша віцепрем’єр-міністерка економіки Юлія Свириденко в колонці "Інтерфакс-Україна".

За розрахунками Мінекономіки, із загального 4%-го зростання, реалізація політики розвитку українських виробників "Зроблено в Україні" цьогоріч забезпечила 0,64%, або більш як 88 млрд грн.

Дана політика дозволяла повертати до 15% компенсації за купівлю обладнання українського виробництва, а також запроваджувала "Національний кешбек" за купівлю вітчизняних товарів.

За словами Свириденко, переробна промисловість увійшла у лідери за сплатою податків. За результатами трьох кварталів 2024 року на неї припадає 16,7% від загального збору до бюджету України.

Повідомляється, що зростання сплати податків за перші 9 місяців склало 19,6% у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року.

Експорт за підсумками року перевищить 40 млрд дол, прогнозує Свириденко. В 2024 році вперше з початку вторгнення зростає товарний експорт. Очікується, що на кінець року Україна експортує продукції на 11% більше, ніж торік.

Мінекономіки повідомляє, що формувати попит на українські товари з боку держави та громад допомагає політика локалізації у публічних закупівлях. З 1 січня 2025 року вимога частки місцевої складової зросте до 25%.

Виробництво будматеріалів у першому півріччі 2024 року зросло на 37,1%, а частка іпотек, переважно державних, на первинному ринку подвоїлась. У першому півріччі забудовники сплатили 1,6 млрд грн податків, що у 2,2 раза більше, ніж за аналогічний період торік.

У 2025 році уряд продовжить підтримувати програми політики "Зроблено в Україні", забезпечуючи їхнє фінансування в повному обсязі, щоб стимулювати виробництво товарів із доданою вартістю та розвиток економіки.

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Нагадаємо:

У держбюджеті на 2025 рік на програми стимулювання національних виробників у межах політики "Зроблено в Україні" закладено щонайменше 36 млрд грн.