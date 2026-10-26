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Постанову уряду про бронювання можуть опублікувати вже сьогодні – заступник міністра

Ярослав Вінокуров, Семен Рубан — 26 жовтня, 13:40
Постанову уряду про бронювання можуть опублікувати вже сьогодні – заступник міністра
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Уряд проголосував за постанову про нові правила бронювання в п'ятницю, зараз вона проходить технічні правки та незабаром буде опублікована.

Про це ЕП повідомив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів у кулуарах Київського міжнародного економічного форуму.

"Вона в п'ятницю проголосована. Зараз, зараз там вносяться якісь технічні редакційні правки", – сказав він.

Заступник міністра додав, що ці правки є змінами на кшталт "змінити відступ", тобто вносяться для приведення документа у відповідність до нормотворчих стандартів.

"Вона оформлюється, я думаю, що сьогодні її підпишуть, опублікують, мабуть", – зазначає Кіндратів.

Постанова набере чинності з моменту публікації. Потім перегляд галузевих та регіональних критеріїв критичності підприємств має відбутися впродовж 10 днів з моменту набуття чинності.

Він наголосив, що задача постанови стоїть не в тому, щоб зменшити кількість заброньованих українців для збільшення мобілізаційного ресурсу. Натомість її мета в тому, щоб бронювання працівників забезпечувалося в "реально важливих підприємств, без яких не може бути життя в країні".

Також ЕП запитала Кіндратіва про раніше обговорювану норму про те, що підприємство, виконуючи певне мобілізаційне зобов'язання, може забронювати 100% працівників.

Заступник міністра відповів, що це "є великими-великими мазками" та уряд планує спершу консультуватися з бізнесом з цього приводу.

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Нагадаємо:

Прем'єр-міністр Сергій Корецький раніше повідомляв, що критичними галузями залишаться ОПК, енергетика, зв'язок, логістика, ЖКП та інші.

Водночас галузеві та регіональні критерії критичності оновлять й перевірятимуть на зловживання, а критичність підприємств відокремлять від його економічних показників.

Також максимальний рівень бронювання, зокрема для енергетики та ОПК, більше не становитиме 100%.

Корецький зазначав, що якщо для безперебійної роботи потрібно забронювати більше людей, підприємство зможе подати обґрунтоване звернення до Координаційного центру.

уряд Мінекономіки бронювання

Мінекономіки

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