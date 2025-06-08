Представники держави хотіли відкласти початок співбесід із кандидатами на голову БЕБ

Представники держави у конкурсній комісії БЕБ прагнули відкласти початок співбесіди із кандидатами на посаду голови Бюро, посилаючись на необхідність додаткової перевірки від СБУ, із цим не погодились міжнародні представники.

Про це відомо із трансляції засідання Конкурсної комісії БЕБ.

За словами представника держави у комісію Юрія Пономаренка, як мінімум три кандидати на голову БЕБ все ще мають певні звʼязки із РФ. Він зазначив, що це можна було б не брати до уваги, якби не було повномасштабної війни.

За його ж словами, єдина структура, яка б могла перевірити звʼязки із Росією є СБУ.

Члени комісії повідомили, що 5 червня прийшов датований 24 травня лист від голови СБУ про те, що їй потрібно більше часу на перевірку цієї інформації.

Міжнародні представники у Комісії виступили за проведення співбесід із кандидатами, але не ухвалювати рішення до відповіді від СБУ.

Представники держави, своєю чергою, наголошували на тому, що проводити співбесіді до відповіді від СБУ не можна.

Голоси розділились навпіл. усі три міжнародні представники проголосували за проведення співбесід, тоді як представники держави проголосували проти.

У разі рівного розподілу голосів – рішення міжнародних представників є вирішальним, але його можна ухвалити через 24 години після засідання.

Нагадаємо:

У 2023 році Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики визнав роботу керівництва Бюро економічної безпеки незадовільною: рекомендує уряду перезавантаження керівництва БЕБ.

Кабінет міністрів на засіданні 11 квітня 2023 року, звільнив з посади очільника Бюро економічної безпеки Вадима Мельника. Перший заступник голови податкового комітету Ради Ярослав Железняк тоді повідомив, що Мельника звільнили за власним бажанням.