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Представители государства хотели отложить начало собеседований с кандидатами на главу БЭБ

Владимир Туник-Фриз — 8 июня, 12:08
Представители государства хотели отложить начало собеседований с кандидатами на главу БЭБ

Представители государства в конкурсной комиссии БЭБ стремились отложить начало собеседования с кандидатами на должность главы Бюро, ссылаясь на необходимость дополнительной проверки от СБУ, с этим не согласились международные представители.

Об этом известно из трансляции заседания Конкурсной комиссии БЭБ.

По словам представителя государства в комиссии Юрия Пономаренко, как минимум три кандидата на главу БЭБ все еще имеют определенные связи с РФ. Он отметил, что это можно было бы не принимать во внимание, если бы не было полномасштабной войны.

По его же словам, единственная структура, которая могла бы проверить связи с Россией - СБУ.

Члены комиссии сообщили, что 5 июня пришло датированное 24 мая письмо от главы СБУ о том, что ей нужно больше времени на проверку этой информации.

Международные представители в Комиссии выступили за проведение собеседований с кандидатами, но не принимать решение до ответа от СБУ.

Представители государства, в свою очередь, отмечали, что проводить собеседовании до ответа от СБУ нельзя.

Голоса разделились пополам. все три международные представители проголосовали за проведение собеседований, тогда как представители государства проголосовали против.

В случае равного распределения голосов - решение международных представителей является решающим, но его можно принять через 24 часа после заседания.

Напомним:

В 2023 году Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики признал работу руководства Бюро экономической безопасности неудовлетворительной: рекомендует правительству перезагрузку руководства БЭБ.

Кабинет министров на заседании 11 апреля 2023 года, уволил с должности главы Бюро экономической безопасности Вадима Мельника. Первый заместитель председателя налогового комитета Рады Ярослав Железняк тогда сообщил, что Мельника уволили по собственному желанию.

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Представители государства хотели отложить начало собеседований с кандидатами на главу БЭБ
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