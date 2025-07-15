Полиция заплатила 63 доллара харьковчанке за порноконтент: женщине присудили 3 года

Работники харьковской полиции потратили 62,99 доллара на контрольную закупку порнографического контента у девушки на одной из стриминговых (вебкам) платформ.

Об этом говорится в решении Киевского районного суда города Харькова от 11 июля 2025 года.

События, которых касается дело, происходили еще в январе 2021 года. Тогда правоохранители разоблачили "организованную группу лиц", которая создала "порно-студию" (вероятно, речь идет о вебкам-студии) в центре Харькова и нанимала на работу девушек. Последние "обязались непосредственно изготавливать и сбывать изображения порнографического характера на сайте". Эту деятельность студия проводила с декабря 2020 года по апрель 2021-го.

"16.01.2021 сотрудники полиции, в ходе проведения негласного следственно-розыскного действия, в порядке ст. 271 УПК Украины, а именно контроля за совершением преступления в форме оперативной закупки, с помощью компьютерной техники, через сеть Интернет, осуществили документирование изготовления и распространения изображений порнографического характера при следующих обстоятельствах", - говорится в решении суда.

Так, в 17:30 того дня правоохранители в ходе "негласной следственно-розыскной деятельности" вышли на связь с обвиняемой. По данным суда, ею оказалась уроженка г. Харьков со средним образованием, нетрудоустроенная, не замужем, на содержании которой есть малолетний сын.

"ЛИЦО_5 (обвиняемая - ЭП) в режиме частного чата с посетителем сайта ЛИЦО_17 за уплаченные им с использованием платежной карты НОМЕР_1 денежные средства в сумме эквивалентной 62,99 доллара США, обнажилась, крупным планом на веб-камеру демонстрировала свои половые органы, осуществляла мастурбационные действия, тем самым изготавливала и распространяла порнографическое изображение, которое выводилось на экран монитора персонального компьютера по месту пребывания ЛИЦО_17 в г. Харькове и зафиксировано во время проведения контроля за совершением преступления в форме оперативной закупки на компакт-диск DVD № 34", - говорится в постановлении.

Отснятый и записанный материал впоследствии отправили на судебно-искусствоведческую экспертизу. По ее заключению, данный материал имеет порнографический характер.

В ходе судебного заседания представители прокуратуры требовали наказания для обвиняемой в виде 3 лет лишения свободы с испытательным сроком на 1 год. Обвиняемая и ее адвокаты с выводами правоохранителей согласились.

Как следствие, суд присудил девушке наказание в виде лишения свободы на 3 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с хранением, размещением и распространением произведений, изображений, кино и видеопродукции через сеть Интернет, а также с использованием информационно-телекоммуникационной системы на срок 1 год.

В то же время суд освободил ее от отбывания наказания, установив испытательный срок продолжительностью 1 год.

Также осужденную обязали оплатить в пользу государства расходы на проведение 6 судебных экспертиз - всего 30,2 тыс. грн.

Напомним:

Петиция о декриминализации изготовления порнографии, которую на сайте президента разместила OnlyFans-модель Светлана Дворникова, набрала необходимые 25 тысяч голосов. Теперь ее должен рассмотреть президент. 8 июля на нее отреагировал президент.