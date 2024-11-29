Підвищення податків: Шмигаль каже, що до 2025 року держава додатково отримає 8 мільярдів

За рахунок змін до Податкового кодексу держава додатково отримає до кінця року 8 млрд грн, які спрямують на зарплати військовослужбовцям.

Про це повідомляє прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"З 1 грудня набувають чинності зміни до Податкового кодексу. За рахунок цього в поточному році держава додатково акумулює 8 млрд грн, а наступного року — 140 млрд грн", - зазначив Шмигаль.

За його словами, усі ці кошти без виключення спрямують на фінансування зарплат захисникам і захисницям України.

"Саме завдяки внутрішньому фінансовому ресурсу України забезпечуються виплати нашим воїнам", - підкреслив Шмигаль.

Загалом у 2025 році на оборону витратять 2,23 трлн грн, з яких 1,16 трлн грн — це грошове забезпечення військовослужбовців.

Нагадаємо:

Закон про підвищення податків набуде чинності 1 грудня 2024 року.

28 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон №11416 про історичне підвищення податків.