Підвищення податків: Шмигаль каже, що до 2025 року держава додатково отримає 8 мільярдів
За рахунок змін до Податкового кодексу держава додатково отримає до кінця року 8 млрд грн, які спрямують на зарплати військовослужбовцям.
Про це повідомляє прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
"З 1 грудня набувають чинності зміни до Податкового кодексу. За рахунок цього в поточному році держава додатково акумулює 8 млрд грн, а наступного року — 140 млрд грн", - зазначив Шмигаль.
За його словами, усі ці кошти без виключення спрямують на фінансування зарплат захисникам і захисницям України.
"Саме завдяки внутрішньому фінансовому ресурсу України забезпечуються виплати нашим воїнам", - підкреслив Шмигаль.
Загалом у 2025 році на оборону витратять 2,23 трлн грн, з яких 1,16 трлн грн — це грошове забезпечення військовослужбовців.
Нагадаємо:
Закон про підвищення податків набуде чинності 1 грудня 2024 року.
28 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон №11416 про історичне підвищення податків.