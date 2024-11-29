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“Будемо вважати це помилкою друкаря”: Податки зростуть все-таки у грудні

Віктор Волокіта — 29 листопада, 09:17
“Будемо вважати це помилкою друкаря”: Податки зростуть все-таки у грудні

Закон про підвищення податків набуде чинності 1 грудня 2024 року.

Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

"Безсонна ніч і є результат - ресурсний закон набуде чинності 1 грудня 2024 року. Опублікований буде відповідно 30 листопада. Здоровий глузд переміг", - написав Гетманцев у Телеграм.

"Будемо вважати це помилкою друкаря", - додав він.

Нагадаємо:

Закон про історичне підвищення податків було опубліковано у газеті "Голос України" 28 листопада. Відтак він мав набути чинності з 29 листопада.

28 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон №11416 про історичне підвищення податків. Очікувалося, що закон набуде чинності 1 грудня. Зокрема про це повідомляв прем'єр-міністр Денис Шмігаль.

Як повідомлялося раніше, підвищення податків включає такі зміни:

  • Підвищення військового збору із зарплат фізосіб (включаючи учасників режиму "Дія.Сіті") з 1,5% до 5% – з дати набуття чинності законом. Виняток – військовослужбовці (залишиться 1,5%).

  • Збільшення з 1 січня 2025 року військового збору з інших доходів громадян (крім зарплат) з 1,5% до 5%.

  • Запровадження військового збору в розмірі 10% від мінімальної зарплати (наразі – 800 грн) для фізосіб-підприємців першої, другої та четвертої груп.

  • Запровадження військового збору для ФОПів третьої групи в розмірі 1% від доходу.

  • Підвищення ставки податку на прибуток за 2024 рік для банків з 25% до 50%. Оскільки вони вже сплатили податки за старою ставкою за більшу частину цього року, то новий податок запроваджується ретроспективно ("заднім числом").

  • Підвищення ставки податку на прибуток для небанківських фінансових установ (крім страхових компаній) з 18% до 25% з 1 січня 2025 року.

  • Запровадження щомісячних авансових платежів з податку на прибуток для АЗС: 30, 45 або 60 тис. грн за кожну станцію залежно від її типу. Сума переплат не буде враховуватися для зменшення податкових зобов'язань у майбутньому.

  • Запровадження авансового внеску з податку на прибуток для пунктів обміну валют у розмірі 700 євро за кожен пункт обміну в Києві, 600 євро – у містах з населенням понад 50 тис. осіб, 200 євро – для інших населених пунктів.

  • Запровадження мінімального податку на землю в розмірі 700 грн і 1 400 грн за гектар.

  • Запровадження щомісячної звітності щодо ПДФО, військового збору та єдиного соціального внеску з 1 січня 2025 року. Раніше у Верховній Раді це пов'язували із запровадженням "економічного бронювання", але зараз ця норма необхідна для моніторингу відповідності заброньованих новим вимогам.

  • Звільнення "національного кешбеку" від оподаткування ПДФО та військовим збором у 2024-2025 роках.

  • Підвищення ренти на видобуток щебеню, глини, граніту та піску – не менше 5 дол. за тонну.

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