Повышение налогов: Шмигаль говорит, что к 2025 году государство дополнительно получит 8 миллиардов

За счет изменений в Налоговый кодекс государство дополнительно получит до конца года 8 млрд грн, которые будут направлены на зарплаты военнослужащим.

Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

"С 1 декабря вступают в силу изменения в Налоговый кодекс. За счет этого в текущем году государство дополнительно аккумулирует 8 млрд грн, а в следующем году - 140 млрд грн", - отметил Шмигаль.

По его словам, все эти средства без исключения будут направлены на финансирование зарплат защитникам и защитницам Украины.

"Именно благодаря внутреннему финансовому ресурсу Украины обеспечиваются выплаты нашим воинам", - подчеркнул Шмигаль.

Всего в 2025 году на оборону потратят 2,23 трлн. грн., из которых 1,16 трлн. грн. — это денежное довольствие военнослужащих.

Напомним:

Закон о повышении налогов вступит в силу с 1 декабря 2024 года.

28 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №11416 об историческом повышении налогов.