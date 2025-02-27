Зеленський підписав закон про працевлаштування людей з інвалідністю

Президент Володимир Зеленський підписав євроінтеграційний закон № 4219-IX, який повинен забезпечити людям з інвалідністю рівні можливості на ринку праці та системну підтримку.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

Документ імплементує пункти "g" та "i" Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю.

Серед основних нововведень :

розширення можливості працевлаштування для людей з інвалідністю, які включають органи державної влади та місцевого самоврядування;

забезпечення надання соціальних послуг супроводу при працевлаштуванні та на робочому місці, а також послуг персонального асистента чи перекладача жестової мови;

запровадження цільового внеску, що спрямовується до фонду на підтримку працевлаштування людей з інвалідністю, як альтернативу адміністративно-господарським санкціям за невиконання нормативу працевлаштування цієї категорії.

За словами міністра соціальної політики України Оксани Жолнович, цей закон є важливим кроком до створення реальних можливостей для людей з інвалідністю на відкритому ринку праці.

"Підприємства зможуть впроваджувати повний цикл підтримки: від працевлаштування до створення сприятливих умов, що враховують інтереси усіх сторін, а також супроводу людей з інвалідністю на робочому місці. Це наближає нас до європейських стандартів", — сказала Оксана Жолнович.

Нагадаємо:

Відтепер компенсацію від держави за облаштування свого робочого місця зможуть отримати самозайняті особи, фізичні особи-підприємці, які є людьми з інвалідністю.