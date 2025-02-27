Зеленский подписал закон о трудоустройстве людей с инвалидностью

Президент Владимир Зеленский подписал евроинтеграционный закон № 4219-IX, который должен обеспечить людям с инвалидностью равные возможности на рынке труда и системную поддержку.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Документ имплементирует пункты "g" и "i" Конвенции ООН о правах лиц с инвалидностью.

Среди основных нововведений:

расширение возможности трудоустройства для людей с инвалидностью, которые включают органы государственной власти и местного самоуправления;

обеспечение предоставления социальных услуг сопровождения при трудоустройстве и на рабочем месте, а также услуг персонального ассистента или переводчика жестового языка;

введение целевого взноса, направляемого в фонд на поддержку трудоустройства людей с инвалидностью, как альтернативу административно-хозяйственным санкциям за невыполнение норматива трудоустройства этой категории.

По словам министра социальной политики Украины Оксаны Жолнович, этот закон является важным шагом к созданию реальных возможностей для людей с инвалидностью на открытом рынке труда.

"Предприятия смогут внедрять полный цикл поддержки: от трудоустройства до создания благоприятных условий, учитывающих интересы всех сторон, а также сопровождения людей с инвалидностью на рабочем месте. Это приближает нас к европейским стандартам", - сказала Оксана Жолнович.

Напомним:

Отныне компенсацию от государства за обустройство своего рабочего места смогут получить самозанятые лица, физические лица-предприниматели, которые являются людьми с инвалидностью.