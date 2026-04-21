Зеленський підписав закон про "промисловий безвіз" з Євросоюзом

Зеленський підписав закон про "промисловий безвіз" з ЄС

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо акредитації органів з оцінки відповідності та системи технічного регулювання з вимогами Європейського Союзу.

Про це йдеться в картці відповідного законопроєкту на сайті парламенту, повідомляє "Укрінформ".

Закон є кроком на шляху до укладення угоди про взаємне визнання результатів оцінки відповідності промислової продукції між Україною та Європейським Союзом (так званий промисловий безвіз) та подальшої інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС.

Закон спрямований на підвищення безпеки промислової продукції, зміцнення довіри до національних органів сертифікації та створення умов для розширення доступу українських товарів на ринок ЄС.

Імплементація положень також сприятиме виробництву українських товарів відповідно до європейських стандартів безпеки, підвищенню якості продукції на внутрішньому ринку та розширенню можливостей українських виробників для виходу на ринок Європейського Союзу.

Очікується також створення нових робочих місць, що сприятиме зростанню доходів людей завдяки легшому доступу українських виробників до ринку ЄС.

Нагадаємо:

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №12087-д про об'єднання енергетичних ринків України та Європейського Союзу.