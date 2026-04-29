Рада підтримала законопроєкт про "зелену" енергетику

Верховна Рада України підтримала у першому читанні проєкт закону №14271 щодо імплементації законодавства Євросоюзу у сфері відновлюваних джерел енергії.

Про це пише профільне видання ExPro.

"За" проголосували 236 народних депутатів.

Як зазначено в пояснювальній записці, серед ключових положень законопроєкту:

узгодження української термінології у сфері ВДЕ з нормами ЄС;

визначення механізму формування національних цілей з розвитку відновлюваної енергетики;

запровадження поняття спільнот відновлюваної енергії;

створення механізмів статистичних трансферів та спільних проєктів з державами ЄС;

визначення спеціальних зон для розвитку ВДЕ, накопичувачів енергії та мережевої інфраструктури;

впровадження принципів дозвільних процедур для інвестицій у ВДЕ;

запровадження критеріїв сталості для біопалив, біорідин та палив з біомаси.

Нагадаємо:

Як заявляв голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко, орієнтовно 9,5 ГВт нової генерації енергосистемі України буде потрібно в найближчому майбутньому.

За його словами, йдеться про високоманеврову газову генерацію, теплові електростанції на біопаливі, установки зберігання енергії та "зелену" генерацію.