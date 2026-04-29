Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Рада підтримала законопроєкт про "зелену" енергетику

Віктор Волокіта — 29 квітня, 14:26
Рада підтримала законопроєкт про зелену енергетику
Рада підтримала законопроєкт про зелену енергетику
ДТЕК

Верховна Рада України підтримала у першому читанні проєкт закону №14271 щодо імплементації законодавства Євросоюзу у сфері відновлюваних джерел енергії.

Про це пише профільне видання ExPro.

"За" проголосували 236 народних депутатів.

Як зазначено в пояснювальній записці, серед ключових положень законопроєкту:

  • узгодження української термінології у сфері ВДЕ з нормами ЄС;
  • визначення механізму формування національних цілей з розвитку відновлюваної енергетики;
  • запровадження поняття спільнот відновлюваної енергії;
  • створення механізмів статистичних трансферів та спільних проєктів з державами ЄС;
  • визначення спеціальних зон для розвитку ВДЕ, накопичувачів енергії та мережевої інфраструктури;
  • впровадження принципів дозвільних процедур для інвестицій у ВДЕ;
  • запровадження критеріїв сталості для біопалив, біорідин та палив з біомаси.

Нагадаємо:

Як заявляв голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко, орієнтовно 9,5 ГВт нової генерації енергосистемі України буде потрібно в найближчому майбутньому.

За його словами, йдеться про високоманеврову газову генерацію, теплові електростанції на біопаливі, установки зберігання енергії та "зелену" генерацію.

Верховна рада закон

закон

